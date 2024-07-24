«جهاز الإسعاف» يحذر المواطنين من مواقع الاشتباكات في الزاوية

حذر جهاز الإسعاف والطوارئ، “المواطنين من المرور في الطريق الساحلي بمدينة الزاوية، بسبب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في المدينة مؤخرا”، مشيرا إلى أن “الوضع الآن يسير نحو التهدئة الكاملة”.

وأوضح الجهاز في بيان له، “أن منطقة الاشتباكات بالقرب من سوق الخضار وطريق بئر الغنم حتى الإشارة الضوئية بشارع الضمان”.

وأكد “أن المدينة تشهد اشتباكات مسلحة في المنطقة المذكورة، موضحًا أن “الطريق الساحلي الزاوية بالكامل مصدر خطر على المواطنين”.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، “إخراج 42 عائلة و4 أطفال مواليد من الزاوية، بعد توقف الاشتباكات في المدينة”.

وأكد الجهاز، “إخراج 4 عائلات من مصحة البساتين بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، إضافة إلى 4 أطفال مواليد جرى نقلهم إلى مستشفى الزاوية”.

وأضاف أن “عناصره أخرجوا حوالي 38 عائلة من شارع الخرطوم المجاور للاشتباكات”، لافتا “إلى أن الوضع الآن يسير نحو التهدئة الكاملة”.

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت في المدينة، وهو ما تسبب في اندلاع النيران في ممتلكات المواطنين، وناشد مواطنون السلطات الأمنية وحكومة الوحدة الوطنية سرعة التدخل وحماية السكان المدنيين في المدينة، بسبب تكرار الاشتباكات المسلحة في المدينة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد بها الزاوية اضطرابات، إذ تنتشر بها مجموعات مسلحة متنافسة، تتقاتل باستمرار باستخدام الأسلحة، متسببة بحالة توتر وخوف بين المدنيين الذين يعانون من صراع هذه التشكيلات المسلحة.

وتعد أزمة انتشار السلاح أحد أهم التحديات التي تواجه الأمن في ليبيا، وكانت الأمم المتحدة قدّرت في تقارير سابقة، أن نحو 20 مليون قطعة سلاح تنتشر خارج سلطة الدولة.