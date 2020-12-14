جهاز الإسعاف يستلم طائرة أمريكية جديدة

استلم جهاز الإسعاف الطائر الليبي، طائرة جديدة أمريكية من طراز سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود.

وبحسب ما أفاد الجهاز، فإن ذلك يأتي في مجال دعم التعاون الليبي الأمريكي، وتم شراء الطائرة عن طريق شركة تكسترون الشركة الأم لنوع طائرات سيسنا والبتش كرافت والبل العمودية.

وأشار جهاز الإسعاف إلى أنه سيتم شراء 3 طائرات عمودية منها بداية العام المقبل، إضافة إلى بناء مركز صيانة لهذه الطائرات بمطار معيتيقه الدولي، منوهاً إلى أنه سيكون الأول من نوعه في أفريقيا وسيكون جاهز مع نهاية شهر أبريل 2021.

وحضر مراسم التسليم ـعضاء السفارة الليبية بالولايات المتحدة، ومدير عام جهاز الإسعاف الطائر.

وتعد هذه الطائرة هي الثالثة من نوعها في أسطول جهاز الإسعاف الطائر الليبي وستساهم في تقديم خدمة الإسعاف الجوي المجاني للجميع، بحسب ما أفاد الجهاز.