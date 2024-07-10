جهاز الإمداد الطبي فرع فزان يستلم شحنة من الأدوية التخصصية والعامة

تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزّان من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، شحنة من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية المتنوعة لتغذية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة بالمنطقة الجنوبية باحتياجاتها.

وجرى إرسال الشحنة عن طريق مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بمدينة طرابلس، ضمن التوريدات الدورية التي ينفذها الجهاز، وفقا لاحتياجات القطاع الصحي المحالة عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وفي السياق ذاته قال مدير المختبر المرجعي طرابلس ناصر السائح إنه تم الشروع في تنفيذ خطتنا لتطوير المختبر المرجعي من خلال توفير أجهزة حديثة ومتطورة بقسم المناعة والأمصال، وقسم الكشف عن الفيروسات، لرفع مستوى وجودة التحاليل، وتوفير التحاليل للكشف عن الأمراض النادرة.