«جهاز الإمداد الطبي» يتسلم 16 حاوية إمدادات لتعزيز القطاع الصحي في طرابلس

تسلّمت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس شحنات جديدة من الإمدادات الطبية، بهدف تعزيز احتياجات المؤسسات الصحية من مختلف بنود الإمداد الطبي.

وتضمنت الشحنات 16 حاوية محمّلة بالأدوية العامة والمحاليل الوريدية المتنوعة، في إطار جهود الجهاز لتأمين الإمدادات الضرورية وضمان استمرارية الخدمات الصحية في جميع المرافق الطبية على مستوى البلاد.

ويأتي وصول شحنات الإمدادات الطبية إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس ضمن خطة شاملة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الحيوية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي على مستوى البلاد، بما في ذلك تذبذب الإمداد وضعف البنية اللوجستية في بعض المناطق.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود مستمرة تبذلها الجهات المعنية لتعزيز قدرات المؤسسات الطبية، وتوفير احتياجاتها الأساسية، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية، والحاجة الماسّة لتأمين أدوية الأمراض المزمنة والمحاليل الوريدية، بما يضمن استقرار الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.