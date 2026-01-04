«جهاز الإمداد الطبي» يستقبل شحنة أغذية جديدة للمرضى

استقبل جهاز الإمداد الطبي في طرابلس اليوم شحنة جديدة من أغذية الحساسية المخصصة لمرضى حساسية المعدة، والموردة من شركة Schär الإيطالية.

وأوضح الجهاز أن توزيع هذه الشحنة على مراكز الإمداد والفروع الطبية سيتم فور استكمال إجراءات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وبحسب الاحتياجات والطلبيات الواردة من الجهات المختصة.

وأكد جهاز الإمداد الطبي أن توريد هذه الشحنة يأتي ضمن بنود العطاء العام وخطة الإمداد الطبي، التي تهدف إلى ضمان توفر المستلزمات العلاجية والغذائية بشكل مستدام في المخازن، وتوزيعها على المستحقين في الوقت المناسب.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان حصول الفئات المستهدفة على ما يلزمها من أغذية علاجية متخصصة.