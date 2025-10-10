لتعزيز القطاع الصحي.. شحنة جديدة من الأدوية تصل «جهاز الإمداد»

استلم جهاز الإمداد الطبي، شحنة جديدة من الأدوية التخصصية، في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير الأدوية الحيوية ودعم احتياجات المرافق الصحية في البلاد.

وجاءت هذه الشحنة ضمن تنفيذ بنود العطاء العام، حيث تضمنت مجموعة من الأدوية المتخصصة الموردة من شركة AMGEN الأمريكية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الأدوية.

وأكدت إدارة جهاز الإمداد الطبي أن عملية توزيع الأدوية ستتم بناءً على المطالبات المعدة مسبقًا من المراكز الطبية والمستشفيات التخصصية، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الرقابية والفنية لضمان سلامة وجودة الأدوية، وتسريع وصولها إلى المستفيدين منها.

تشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية التخصصية الحيوية، بهدف تحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى بشكل فعال.