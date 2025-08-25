«جهاز الإمداد الطبي» يوزع دفعة جديدة من الأدوية لدعم المرافق الصحية

باشر جهاز الإمداد الطبي توزيع شحنة جديدة من الأدوية العامة على عدد من المؤسسات الصحية في مختلف المناطق، ضمن الخطة الوطنية لضمان جاهزية المرافق الطبية واستمرارية الخدمات العلاجية للمواطنين.

وشملت عملية التوزيع، التي تمت وفق آلية منظمة وشفافة، مجموعة من المستشفيات والمخازن الطبية، أبرزها: مستشفى أبي ستة للأمراض الصدرية، مستشفى الشويرف القروي، مستشفى نالوت المركزي، مستشفى الظهرة للنساء، مستشفى الأطفال، مستشفيات العجيلات، جادو، طبقة القروي، وصبراتة التعليمي، إلى جانب عدد من المخازن ومكاتب الصيدلة في نالوت، غريان، طرابلس، وبني وليد، إضافة إلى العيادات المجمعة والخدمات الصحية في جنزور وتندميرة.

وأكد جهاز الإمداد الطبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التوزيع الدورية لتعزيز توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة المرافق الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على استمراره في دعم القطاع الصحي الوطني وحماية صحة وسلامة المجتمع.