«جهاز الإمداد الطبي» يوزع شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي

باشر جهاز الإمداد الطبي توزيع دفعة جديدة من الأدوية العامة على عدد من المؤسسات الصحية في مختلف المناطق، ضمن الخطة الوطنية لدعم المنظومة الصحية وتعزيز جاهزية المرافق الطبية.

وشملت عملية التوزيع التي نفذت وفق آلية منظمة وشفافة، عدداً من المرافق الطبية الحيوية منها: مركز أمراض السكر مسلاتة، ومستشفى بير هويسة، ومستشفى نالوت المركزي، ومستشفى أولاد عيسى القروي، ومستشفى بئر حسن القروي، ومستشفى قصر الأخيار القروي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات دورية تهدف إلى ضمان استمرارية توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعزز كفاءة الخدمات الصحية وجودتها، ويضمن تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين.

وأكد جهاز الإمداد الطبي استمراره في دعم القطاع الصحي الوطني، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ورفع جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة مختلف التحديات.