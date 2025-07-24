«جهاز الإمداد الطبي» يوزع شحنة جديدة من الأدوية دعماً للقطاع الصحي

في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي، أعلن جهاز الإمداد الطبي عن بدء توزيع شحنة جديدة من الأدوية العامة على عدد من المؤسسات الصحية في مختلف مناطق البلاد، وذلك ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى دعم المرافق الطبية وتلبية احتياجاتها المتزايدة.

وأوضح الجهاز أن عملية التوزيع نُفذت بآلية منظمة وشفافة، بناءً على تقييم دقيق لاحتياجات المؤسسات الصحية، وشملت التوزيعات الجهات التالية:

مستشفى فسانو القروي

الخدمات الصحية سواني بن آدم

العيادة المجمعة العجيلات

مخازن الصيدلة صرمان

مخازن الصيدلة بني وليد

الخدمات الصحية العوينية

الرعاية الصحية سوق الخميس

الخدمات الصحية جنزور

مستشفى جنزور العام

الإدارة العامة لجهاز الطب العسكري

الخدمات الصحية الماية

مستشفى ترهونة العام

مستشفى الحروق والتجميل

وأكد جهاز الإمداد الطبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات دورية لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

كما جدد الجهاز التزامه الكامل بدعم المنظومة الصحية في جميع أنحاء البلاد، حرصًا على سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات الطبية.