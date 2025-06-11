جهاز الإمداد الطبي يوفّر أكثر من 52 ألف غسلة كلوية

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز أداء القطاع الصحي، أعلن جهاز الإمداد الطبي عن استلام شحنة جديدة من مشغلات الكلى موردة من شركة VANTIVE GMBH (Baxter)، تحتوي على ما يزيد عن 52,000 غسلة كلوية.

وتأتي هذه الشحنة في سياق الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمراكز غسيل الكلى في مختلف أنحاء البلاد، وسد الفجوات التي تعاني منها بعض المرافق الصحية، بما يضمن استمرارية تقديم هذه الخدمة الحيوية للمرضى دون أي انقطاع، ويُعزز من المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية الأساسية.

وأكد الجهاز أن عملية توزيع الشحنة ستبدأ على الفور من مخازنه الرئيسية في العاصمة طرابلس إلى فروعه بالمناطق، وذلك وفق آليات دقيقة وإجراءات شفافة تهدف إلى ضمان وصول المواد إلى المراكز المعتمدة بكفاءة عالية وسرعة مناسبة.

ويأتي هذا التحرك في إطار التزام الجهاز بتوفير الإمدادات الضرورية لجميع المنشآت الصحية، وتطوير مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.