جهاز البحث الجنائي يضبط مسؤول مبيعات سرق «ربع مليون دينار»

في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، نفذت إدارة التحريات وجمع الاستدلال والقبض بجهاز البحث الجنائي، عملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط متهم يشغل منصب مسؤول مبيعات في أحد المخابز، تورط في سرقة ممنهجة استمرت لثلاث سنوات، بلغ مجموعها أكثر من 250 ألف دينار ليبي.

وجاءت هذه العملية النوعية بتعليمات من رئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء أحمد الشامخ، في سياق خطة أمنية تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية وضبط المتورطين في قضايا الاعتداء على المال العام والخاص.

وبحسب التحقيقات، فقد كان المتهم يقتطع بشكل يومي مبلغ 300 دينار من إيرادات المخبز، ما تسبب في خسائر مالية جسيمة لصاحبه، الذي تقدم ببلاغ رسمي بعد اكتشاف العجز المتراكم، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت فرق التحريات من توثيق عمليات السرقة على مدار ثلاثة أيام متتالية، ليُضبط المتهم متلبساً ويُخضع للتحقيق.

وبحسب البيان، اعترف المتهم بارتكابه السرقات، كما أقرّ بوجود شريك له يعمل في ذات المخبز، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع الشريك وضبطه، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على مبالغ مالية بحوزة المتهم، فيما كشفت التحقيقات أن جزءاً من الأموال تم تحويله إلى خارج البلاد.

وتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عدلية.