القبض على منفذ اعتداءات وسرقات تحت تهديد السلاح في الأبيار

في إطار تنفيذ تعليمات رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، وضمن جهود الجهاز في مكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات، تمكن فرع جهاز البحث الجنائي الأبيار من ضبط شخص تورط في تنفيذ سلسلة من عمليات السطو المسلح استهدفت عمالة وافدة في محيط مدينة الأبيار.

وجاءت العملية الأمنية بعد ورود عدد من البلاغات والشكاوى من ضحايا تعرضوا للاعتداء وسرقة أموالهم ومقتنياتهم تحت التهديد بالسلاح، من بينها بلاغ لوافد سوداني الجنسية أفاد بتعرضه لاعتداء بسلاح أبيض وسرقة هاتفه ومبلغ مالي قدره 1000 دينار ليبي.

وبناءً على المعلومات التي تم جمعها، باشرت وحدة التحريات عمليات التتبع والمراقبة، ليتم في وقت وجيز رصد المركبة المشتبه بها من نوع (بي إم دبليو) وضبط سائقها. وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ المتهم بارتكاب ثلاث عمليات سطو استهدفت عمالة وافدة في مناطق مختلفة داخل المدينة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وفقاً للإجراءات النظامية.

وأكد جهاز البحث الجنائي أن من يعتدي على الآمنين أو يهدد أمن المجتمع، فالجهاز له بالمرصاد، مشدداً على استمرار جهوده في ملاحقة مرتكبي الجرائم وحفظ الأمن والاستقرار في كافة المناطق.