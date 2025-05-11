جهاز البحث الجنائي يطيح بتاجر مخدرات في الكويفية ويضبط كميات جاهزة للترويج

أعلن جهاز البحث الجنائي، أن إدارة التحريات وجمع الاستدلال والقبض بالجهاز، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجهاز اللواء أحمد الشامخ، تمكنت من الإطاحة بأحد تجار المخدرات في منطقة الكويفية بمدينة بنغازي، ضمن عملية أمنية نوعية.



وأوضح الجهاز أن العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية الاستباقية لمكافحة تجارة المخدرات وضبط المطلوبين، حيث باشرت المجموعة الرابعة بالإدارة عمليات الرصد والمتابعة فور ورود معلومات مؤكدة حول نشاط المتهم.

وأضاف البيان أن القوة نفذت كميناً محكماً في الموقع المستهدف، حيث تم رصد مركبة المتهم، وهي من نوع “هيونداي سنتافيا” سوداء اللون ومعتمة الزجاج، وبتفتيشها، عُثر على كمية من مادة الحشيش المخدرة قُدرت بـ”باسبور ونصف”، إلى جانب 16 قطعة أخرى معدّة للبيع.

وبحسب بيان الجهاز، خلال عملية التفتيش، حضر شخص إلى الموقع وصرّح بأن المركبة تعود إليه، فتم ضبطه واقتياده إلى مقر الجهاز لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تم حجز المركبة.

وأكد جهاز البحث الجنائي عزمه مواصلة حملاته ضد تجار المخدرات وكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع.