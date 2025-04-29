جهاز البحث الجنائي يطيح بعصابة ترويج دولارات مزورة ويضبط آلاف العملات المقلدة

بفضل الجهود المتميزة لجهاز البحث الجنائي فرع الأبيار، تمكّن الجهاز من الإطاحة بعصابة تعمل في تزوير العملة (الدولار)، وضبط آلاف الدولارات المزيفة، وذلك ضمن الجهود الدؤوبة لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة المجرمين، لضمان تطبيق القانون وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وبتعليمات من رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ.

ووفق بيان جهاز البحث الجنائي، نجح فرع الجهاز في الأبيار في ضبط أحد تجار العملة المزورة، إثر ورود معلومات إلى أعضاء التحريات تفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار مزورة من فئة المائة، وقد تم إعداد كمين محكم عبر صفقة بيع وشراء، حيث تم ضبط المتهم متلبساً وفي حوزته مبلغ قدره ثلاثة آلاف دولار مزورة.

وبحسب بيان الجهاز، بالانتقال بالمتهم إلى مقر الجهاز وإجراء الاستدلال معه، اعترف بوجود باقي المبلغ في منزله، وبعد التنسيق مع النيابة العامة، انتقلت فرق التحري إلى المنزل حيث تم ضبط باقي المبلغ الذي كان بحوزة شقيقه، وخلال التحقيقات، أقر المتهم بمصدر العملة المزورة.

وبحسب البيان، تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحق المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وجدد جهاز البحث الجنائي، من خلال هذا الإنجاز، التزامه الراسخ بمحاربة الجريمة بجميع أشكالها، بجهود متواصلة تعكس الإرادة الحقيقية لحماية المواطنين وتحقيق العدل.