جهاز البحث الجنائي يُطيح بـ«تاجر مخدرات» بارز في امساعد

تمكّن فرع جهاز البحث الجنائي بمدينة امساعد الحدودية مع مصر من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن الإيقاع بأحد أبرز مروّجي المواد المخدرة وأقراص الهلوسة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع من آفة المخدرات.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط المتهم في ترويج المواد المخدرة، حيث جرى إعداد كمين محكم تحت إشراف مباشر من أعضاء الجهاز، أسفر عن ضبط المتهم متلبسًا بحيازة وترويج كميات من المواد المحظورة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتحريز المضبوطات، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمحاسبته وفقاً للقوانين النافذة.

وأكد جهاز البحث الجنائي عزمه مواصلة التصدي لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة المجتمع.