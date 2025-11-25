«جهاز البحث الجنائي» يكشف وكراً للمهاجرين ويضبط العشرات

كشف جهاز البحث الجنائي “فرع البطنان” عن وكر للهجرة غير الشرعية بمنطقة عين الغزالة، وضبط خلاله 36 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير القانونية.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة من أعضاء وحدة التحري والقبض بالفرع، حيث تم تكليف قوة ميدانية مدعومة بثماني دوريات لمداهمة المنزل المتهالك قرب الساحل، الذي كان يُستخدم كمركز مؤقت لإيواء المهاجرين.

وأضاف البيان أنه تم نقل المهاجرين إلى مقر الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وتشهد ليبيا منذ سنوات ارتفاعًا في نشاط شبكات الهجرة غير الشرعية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مع استخدام بعض المنازل والمنشآت المؤقتة كمراكز لإيواء المهاجرين قبل نقلهم إلى سواحل البحر المتوسط للعبور إلى أوروبا.