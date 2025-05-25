جهاز البحث الجنائي ينتشر ميدانياً لتأمين بنغازي في «ذكرى الكرامة»

في إطار الخطة الأمنية المشتركة التي أعلن عنها رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، خلال الاجتماع الموسع بمقر الجهاز، أطلق جهاز البحث الجنائي عملياته الميدانية في مدينة بنغازي، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتأمين الاحتفالات الوطنية بذكرى ثورة الكرامة.

وانتشرت الدوريات الأمنية التابعة للجهاز بمختلف الإدارات والمكاتب في ميادين المدينة، بهدف فرض الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين خلال المناسبة الوطنية.

وأشرف اللواء الشامخ ميدانياً على سير العمل الأمني من خلال جولة تفقدية شملت نقاط انتشار الدوريات، حيث اطلع على جاهزية القوات المكلفة بمهام التأمين، مؤكداً على أهمية الالتزام والانضباط في تنفيذ المهام.

وأكد الشامخ، أن جميع الإدارات والمكاتب الأمنية التابعة للجهاز تعمل بكامل الجاهزية واليقظة، مشدداً على أن عمليات التأمين تتم وفق أعلى المعايير الأمنية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام خلال هذا الحدث الوطني الكبير.