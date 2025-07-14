«جهاز البحث الجنائي» يُطيح بعصابة تزوير عملة ويضبط مواد مخدّرة

تمكّن فرع جهاز البحث الجنائي بمدينة درنة من الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في تزوير العملة المحلية، وضبط كمية من المواد المخدّرة، وذلك بعد تحقيقات ميدانية دقيقة انطلقت على خلفية بلاغ تقدم به أحد المواطنين بشأن تداول عملة مزوّرة داخل محل وسط المدينة.

وباشرت الفرق الأمنية تحرياتها، التي قادت إلى تحديد هوية المشتبه بهم ورصد المركبة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، حيث جرى ضبط السائق والاستدلال على باقي أفراد العصابة، وبالتنسيق مع النيابة العامة، حصل الجهاز على إذونات قانونية لتفتيش مساكن المتهمين.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أوراق نقدية مزوّرة من فئة العشرين بقيمة 660 دينار، بالإضافة إلى مواد يُشتبه بأنها مخدّر الحشيش وأقراص مخدّرة، وقد تم تحريز المضبوطات، واقتياد المتهمين إلى الحجز القانوني، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.