جهاز الحرس البلدي طرابلس يستعرض خطة عمله لمتابعة الأنشطة التجارية المختلفة

عُقِد اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم رئيس فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، ورؤساء المراكز والوحدات والنقاط التابعة للفرع.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المراكز والوحدات والنقاط التابعة لفرع الجهاز خلال شهر رمضان المبارك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وتتضمن الخطة متابعة الأنشطة التجارية المختلفة التي لها علاقة بصحة المواطن من خلال ضبط الأسعار والالتزام بالقوانين واللوائح والاشتراطات الصحية لمزاولة النشاط، والإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن فيروس كورونا.

وجرى خلال الاجتماع تكريم رؤساء وأعضاء المراكز والوحدات التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس بمنحهم شهادات شكر وتقدير تكريما لمجهوداتهم المبذولة لتأمين الأمن الغذائي والدوائي للمواطن والحفاظ على سلامته.