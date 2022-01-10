جهاز الردع يعلن القبض على فيصل قرقاب

ألقى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات السابق فيصل قرقاب.

وبيّن جهاز الردع أن جرى إلقاء القبض على قرقاب رفقة محمد حجازي ومجموعة مسلحة، بتهمة إقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات بشارع الزاوية، وقيدت الواقعة بمركز شرطة باب بن غشير.

وأضاف جهاز الردع أنّ الممسلحين كسّروا أبواب الشركة وقاموا بالهجوم على الموظفين، إدعاءً منهم لتنفيذ حكم صادر لصالح فيصل قرقاب بعودته إلى إدارة الشركة.

وأردف الجهاز أنّه لا يزال هناك استشكال ولم يتم الفصل في هذه القضية، نهائيا وأنّ الحكم اساساً لا يتم تنفيذه الا من خلال الجهات القضائية المخولة، مؤكدا أنّه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية لأحالتهم إلى جهات الاختصاص.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، قررت في أكتوبر الماضي، تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة محمد بن عياد خلفًا للرئيس السابق فيصل قرقاب، وفق نص القرار رقم (4) لسنة 2021.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة (تعرف اختصارا: LPTIC) هي شركة قابضة ليبية، تأسست بقرار من مجلس الوزراء الليبي سنة 2005، لتمتلك شركات الاتصال الكبرى بليبيا.

وتأسست الشركة القابضة وفقا لقرار رئاسة الوزراء رقم (63) لسنة 2005م لكي تكون شركة قابضة مالكة لشركات الاتصالات الكبيرة وهي ليبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية الجيل الجديد للتقنية الاتصالات الدولية وهاتف ليبيا.

وقد أُسست الشركة القابضة لغرض الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات في البلاد وخارجها، وتملك الشركة مجموعة من الاستثمارات داخل البلاد وخارجها يعود بعضها إلى زمن الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تم حلها سنة 2010م.