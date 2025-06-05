جهاز الردع يدعم اللجنة الأمنية المؤقتة: لا للفوضى ونعم للاستقرار

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة دعمه الكامل للجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة المُشكّلة بموجب القرار رقم (34) لسنة 2025 الصادر عن المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى تثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وفي بيان رسمي تلقّت “عين ليبيا” نسخة منه، رحّبت إدارة الإعلام بالجهاز بهذه الخطوة، مؤكدة أنها تأتي في إطار دعم جهود تعزيز الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة لعمل مؤسسات الدولة، إلى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار البيان إلى التزام الجهاز بتنفيذ المهام التي ستُسند إليه ضمن خطة الترتيبات الأمنية، وفقاً لتوجيهات المجلس الرئاسي والجهات السيادية المختصة، مؤكداً استعداده الكامل للتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة.

كما ثمّن جهاز الردع كافة الجهود والوساطات المحلية والدولية التي ساهمت خلال الأيام الماضية في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء مظاهر الصراع في طرابلس.

وفي ختام بيانه، جدد الجهاز رفضه لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة، محذّراً من تداعياتها على أمن العاصمة وسلامة المواطنين.