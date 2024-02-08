جهاز «الردع» يعلن سحب عناصره من مطار معيتيقة وميناء طرابلس

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الخميس، سحب عناصره ومكتبه من مطار معيتقة الدولي، وميناء طرابلس البحري.



وأفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ذلك جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة (2024م) بشأن تنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية.

وفي يناير الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تنظيم المنافذ.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:

مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية

مصلحة الجمارك

جهاز الأمن الداخلي

جهاز المخابرات العامة

إدارة الاستخبارات العسكرية – إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشركة العسكرية

هيئة السلامة الوطنية

إدارة المراسم العامة

وبموجب المادة الثانية من القرار، تُلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تُلغى كل التكليفات الصادرة في هذا الشأن.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة (2024م) بشأن بعض القرارات لتنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية. والذي جاء فيه… تم النشر بواسطة ‏جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة‏ في الخميس، ٨ فبراير ٢٠٢٤