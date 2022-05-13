جهاز الردع يُحبط عملية تهريب 6 قطع أثرية مسجلة لدى مصلحة الآثار

قال جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إنّ عناصره تمكنت من القبض على شخصين بحوزتهما حقيبة بها 6 قطع أثرية مسجلة لدى مصلحة الآثار.

وأوضح الجهاز أنّه تم ضبط المتهمين متلبسين بعد عملية أمنية دقيقة اخترقت خلالها شبكة لتهريب الآثار، وأنهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والعزم على تهريبها خارج ليبيا.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي بدورها ستباشر التحقيق.

هذا وتشكل جرائم تهريب الآثار إلى خارج ليبيا، مشكلة معقدة ومزمنة تسعى الدولة الليبية إلى حلها بالتعاون مع دول ومنظمات غير حكومية، وقد تمكنت في فترات سابقة من استعادة عدد من القطع الأثرية من دول مختلفة، كان آخرها الولايات المتحدة.