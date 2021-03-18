جهاز «الردع» يُلقي القبض على عصابة سرقت محل مجوهرات في طرابلس

ألقى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، القبض على العصابة التي قامت بالسطو المسلح على محل الذهب ومجوهرات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، الأيام الماضية.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ وانتشار تسجيل مرئي لهم بصفحات عدّة في منصات التواصل الاجتماعي.

والتحري وجمع المعلومات عن أطراف العصابة تمكن عناصر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من إلقاء القبض على المتهمين بعملية السطو، حيث اعترفوا لارتكابهم هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى.

يأتي ذلك بعد نجاح عناصر جهاز الرّدع من عملية القبض على 5 من مجرمي منطقة السياحية الذين قاموا بسرقة العائلة الليبية الألمانية وسرقة قرابة 500 ألف دينار من مقتنيات المنزل.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مشهداََ لجريمة سطو مسلح بالعاصمة طرابلس في منطقة غوط الشعال، في وضح النهار لعصابة من عدة أفراد قاموا باقتحام محل مجوهرات والتعدي على مالكه واحتجاز أحد المواطنين الماريين عند انتباهه لما يدور داخل المحل.

ومن حينها بدأ عناصر جهاز الرّدع لمكافحة الجريمة المنظمة بالتحري والتقصي على الجناة حتى جُمِعت الأدلة الكافية على المجرمين وبعد عمليات تتبع لأيام أفضت العملية بإلقاء القبض على 3 أشخاص المنفذين للعملية.