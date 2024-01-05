جهاز الرّدع يعلن القبض على والي تنظيم «داعش» في ليبيا

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الخميس، القبض على والي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” في ليبيا “هاشم أبو سدرة”.

ووفق بلاغ صادر عن الجهاز، فإنه لم يتم الإعلان عن تاريخ اعتقال والي التنظيم في ليبيا إلى حين اقتلاع كل جذور التشدد والإرهاب، ومكافحة كل منابعه في ليبيا، وبسبب الظروف المعقدة التي واجهت جهاز الردع في العمل لاصطياد الذئاب المنفردة بكل حذر وهدوء.

وأشار الجهاز إلى أن المقبوض عليه والمكنّى “خُبيب” عُيّنَ مسؤولاً في التنظيم كأميراً للحدود، وهو من تولى بشكلٍ مباشر تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يُكلّف أميراً للتنظيم على ما يُعرف “بولاية ليبيا”.

ولفت جهاز الردع إلى اكتشافه نية “أبوسدرة” التوجّه من الجنوب نحو العاصمة طرابلس؛ حيث بدأت عملية استجلاء الأماكن التي قد يُشتبه بتواجده بها، وما أن حُدد مكانه بالضبط، تحرك عناصر الجهاز ليتم القبض عليه في عملية دقيقةٍ ودون أي خسائر.

وأكد الجهاز أن “كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا ممن أفسدوا الحرث والنسل، وطال أذاهم شتّى أصقاع الأرض، قد أُرْدُوا اليوم بين قتيل لا بَوَاكِيَ له، و سجينٍ لينطق القضاء بحكمه، وارتاحت الخلائق من شره”.

كما نوه جهاز الردع إلى أنه سينشر اعترافات المتهم خلال المدة القريبة القادمة.