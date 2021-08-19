جهاز «الرّدع» يقبض على عصابة تمتهن السرقة والخطف

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلقاء القبض على عصابة تمتهن السرقة والخطف.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن عناصره تمكنت من القبض على تشكيل عصابي متكون من 13 شخص منهم متورط في قضايا خطف وسرقة والبعض الآخر سرقة سيارات النقل “الإيفكو” والجرارات الزراعية والأغنام وغيرها من الممتلكات من مزارع المواطنين بمناطق (وادي الربيع، قصر بن غشير، المظَلْ، النّشيع) ومناطق جنوب طرابلس، فيما تورط البعض ببيع السيارات وهو على علم بأنها مسروقة.

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ومن أبرز الجرائم المرتكبة من قِبل بعض عناصر هذه العصابة، هي خطف ابن تاجر قطع غيار السيارات بمنطقة جنزور وتم استلام فدية مقابل حريته، وخطف المواطن علي الكايخ من قصر بن غشير، والدخول بقوة السلاح لمنزل أحد أعضاء النيابة في منطقة قصر بن غشير وسرقة ممتلكاته.

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كما خططت العصابة لخطف ابن وكيل شركة “CAT”، وكذلك تاجر عملة بمنطقة سوق الجمعة واستهداف أحد تجار المواشي والتخطيط لخطفه بمنطقة السراج، بحسب اعترافاتهم.

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ونوه الجهاز بأنه بعد ملاحقة هذا التشكيل الإجرامي والقبض عليهم تباعاً، تبيّن أن البعض منهم لديه سوابق في جرائم خطف وتم الإفراج عنهم وتبرئتهم من قِبل الدوائر القضائية رُغمَ تورطهم، ومنهم من تم التنازل له في قضيته من قِبل المتضررين والبعض الآخر كان في فترة تشغيل أثناء مدة حكمهم في مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية وقاموا بعملية خطف أخرى.

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هذا وتم تسليم بعض المسروقات لأصحابها وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن قصر بن غشير والأمن المركزي جنوب طرابلس الأيام الماضية، ولا زالت بعض المسروقات بحوزة جهاز الردع وسيتم إرجاعها لأصحابها والتواصل معهم.

وتقدم جهاز الردع بالشكر لقوة إنفاذ القانون فرع طرابلس والبحث الجنائي الزاوية على تعاونهم في القبض على بعض الفاريين من العصابة.