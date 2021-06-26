جهاز «الرّدع» يقبض على عصابة تمتهن سرقة المحلات منذ سنوات

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة المحلات التجارية منذ سنوات.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن العصابة المتكونة من شخص ليبي و3 تونسيين واثنين من السودان، وآخر نيجيري الجنسية، امتهنوا سرقة المحلات منذ فترة طويلة، وبحسب ما جاء في التحقيقات المبدئية باعترافهم بعملية سطو كانت في سنة 2008، حيث بلغ جرمهم في تفكيك الأبواب باستعمالهم اسطوانات الأُكسجين في عملية قص الأقفال لتسهيل عملية السرقة.

وقام عناصر التحري بالجهاز بتتبع هذه العصابة بعد التعرف عليهم عن طريق أجهزة المراقبة ببعض المحلات التي قاموا بسرقتها، إلى أن تم ضبط العصابة بالكامل وضبط المبرزات المستعملة في عمليات السرقة وسياراتهم الخاصة.

وطالب جهاز الردع كل من تعرض لعملية سرقة مشابهة في طرابلس وضواحيها موافاته بالمحاضر للتحقيق مع الموقوفين بالخصوص.

لازالت العمليات الأمنية خلف الجريمة المنظمة مستمرة. ضبط جهاز الردع عصابة كانت تقوم بسرقة المحلات التجارية منذ… تم النشر بواسطة ‏جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة‏ في الجمعة، ٢٥ يونيو ٢٠٢١