القبض على متورطين في خطف وتهديد موظفين مصرفيين

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عن إلقاء القبض على مجموعة مسلحة تدعي تبعيتها للجهاز، متورطة في خطف وتهديد موظفين مصرفيين.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك جاء بناء على الشكوى المقدمة إليه من قِبل مدير إدارة الامتثال بمصرف الجمهورية، وما تعرض له من خطف واختفاء من قِبل مسلحين مجهولين يدّعون تبعيتهم لجهاز الرّدع لمدة 7 أيام بمكان غير معروف وتهديده بالقتل في حال عدم تركه لمنصبه في مدة أقصاها 10 أيام.

وأيضا خلال مدة اختفاءه، تم تهديد مدير إدارة المراجعة بالمصرف، وبعض الموظفين برسائل نصية من أرقام مجهولة، بل وصل التهديد إلى رئيس وحدة المعلومات المالية التابع لمصرف ليبيا المركزي.

وعلى إثر ذلك، أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، بمباشرة العمل إزاء الوقائع التي تضمنتها هذه الشكوى وبدأ العمل الميداني في جمع المعلومات وتحديد المكان الذي اقتيد إليه المجني عليه، وكشف هوية المجموعة التي قامت بعملية الخطف والتهديد وإلقاء القبض على أحد أفراد هذه المجموعة الذي بدوره اعترف عن تفاصيل عملية الخطف ومكان الواقعة، وعليه أصدر رئيس الجهاز تعليماته بمداهمة المكان وإلقاء القبض على باقي المجموعة وقفل المكان.

وحذّر جهاز الردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال وأنه لن يتهاون في متابعة كل المجرمين وردعهم.