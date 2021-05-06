جهاز الرّدع يُلقي القبض على عصابة تمتهن الخطف وطلب الفدية

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عن إلقاء القبض على عصابة تمتهن الخطف وطلب الفدية.

وأفاد الجهاز في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بأنه مستمر في تفكيك التشكيلات الإجرامية التي امتهنت الحرابة والخطف وروّعت الآمنين.

ومن آخر عمليات القبض هذه، كانت لباقي عناصر العصابة المتورطة في عملية خطف بتاريخ 24 أبريل 2019 للمواطن “بشير بزيزي” نائب المدير العام بشركة “توتال” النفطية والذي دفع فدية بقيمة 300,000 ألف دولار أمريكي.

وكانت عملية احتجاز الضحية بعد خطفه في طرابلس بالقرب من منزله الكائن بجامع الصقع وتوجهوا به إلى منطقة قصر خيار شرق العاصمة طرابلس بمنزل المجرم عبد المنعم علي جمعة، حيث تعرض المخطوف إلى شتّى أنواع التعذيب والتهديد لأهله بقتله مقابل حرّيته.

جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يستمر في تفكيك التشكيلات الإجرامية التي امتهنت الحرابة والخطف وروّعت… تم النشر بواسطة ‏جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة‏ في الأربعاء، ٥ مايو ٢٠٢١