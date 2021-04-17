جهاز الرّدع يُلقي القبض على عصابة تمتهن الخطف وطلب الفدية

تمكن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من القبض على عصابة تمتهن الخطف وطلب الفدية.

وبعد خطف أحد المواطنين، وطلب فدية أكثر من نصف مليون دولار (650,000$) وتهديدات طالت أهله ومطالبتهم بسرعة دفع الفدية مقابل حريته، ضبط الجهاز العصابة وقام بتحرير المخطوف فجر الجمعة.

وبعد استلام البلاغ والتواصل مع أهل الضحية باشر عناصر التحري بالجهاز بجمع المعلومات وتتبع خيوط الجريمة والتحقق من مكان وجود المتهمين ومداهمتهم داخل استراحة في منطقة جنزور غرب العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية بجنزور، وضبط جزء من العصابة واستجوابهم عن مكان احتجاز المخطوف وتحريره بعدما تم اقتياده إلى إحدى الاستراحات بمنطقة عين زارة.

ومن ضمن الجرائم التي قامت بها هذه العصابة هي خطف المواطن بشير البزيزي واستلام فدية بقيمة 300.000 دولار، ولازالت التحقيقات جارية معهم لاستكمالها للقبض على البقية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

بعد خطف أحد المواطنين وطلب فدية أكثر من نصف مليون دولار (650,000$) وتهديدات طالت أهله ومطالبتهم بسرعة دفع الفدية مقابل… تم النشر بواسطة ‏جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة‏ في الجمعة، ١٦ أبريل ٢٠٢١