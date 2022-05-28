جهاز الشرطة القضائية يُعلن تعليق العمل بكافة فروعه

أعلن جهاز الشرطة القضائية، اليوم السبت، تعليق العمل بكافة فروعه في البلاد حتى يتم الاستجابة للمطالب التي وصفها بـ”المشروعة”.

ونبه الجهاز في بيان له، بأن قلة الإمكانيات التي تعاني منها كافة فروعه والمتمثلة في عدم وجود الآليات الخاصة بنقل النزلاء لعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمله.

ولفت البيان إلى أن جهاز الشرطة القضائية أصبح غير قادر على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء والمتمثل في النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية والإعاشة نظرا لعدم وجود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة، محذرا من توقف عمل هذه الشركات في أي لحظة نتيجة عدم سداد مستحقاتهم المالية.

وأضاف الجهاز في بيانه بأن حكومة الوحدة الوطنية لم تهتم بتوفير مخصصات التموين الغذائي لأعضاء الجهاز مما أثر سلبا على استمرارية آلية العمل، داعيا وزارة العدل والحكومة بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز.

وأشار البيان إلى أن تعليق العمل سيشمل وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل كذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم.