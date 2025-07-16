جهاز المباحث الجنائية يبحث سبل تعزيز التعاون مع بعثة «اليوبام» الأوروبية

استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي، صباح اليوم، بمقر الجهاز بطريق المطار، وفدًا من بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود لدى ليبيا (EUBAM)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني والفني بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في ظل دعم وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، للرفع من كفاءة منتسبي هيئة الشرطة، وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات الفنية والتقنية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، إلى جانب استكمال البرامج التدريبية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، بما يسهم في تطوير الأداء الميداني والفني لأعضاء الجهاز، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة.

وفي ختام اللقاء، عبّر وفد بعثة اليوبام عن شكره وتقديره لرئيس الجهاز على جهوده المتواصلة في دعم وتطوير الكوادر الأمنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في برامج التعاون المشترك، لما لها من أثر إيجابي على فاعلية العمل الأمني في مختلف المناطق.