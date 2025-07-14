«جهاز المباحث الجنائية» يستقبل وفداً بريطانياً لمناقشة تعزيز التعاون الأمني

بناءً على تكليف مباشر من وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية، اللواء محمود عاشور العجيلي، صباح اليوم، وفدًا رفيع المستوى من المملكة المتحدة، وذلك بمقر الجهاز في طرابلس.

وضم الوفد كلًا من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، والمندوب الأمني البريطاني المعني بمكافحة الجريمة في ليبيا.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الداخلية الليبية والجهات الأمنية البريطانية، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب البشر، والجريمة الإلكترونية، كما تم تقديم عرض مرئي استعرض فيه مسؤولو الجهاز أبرز أنشطة الإدارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

وأعرب الوفد البريطاني عن تقديره للجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية الليبية وأجهزتها المختلفة، مثمنًا الاحترافية والكفاءة التي يتمتع بها جهاز المباحث الجنائية في أداء مهامه.

وفي ختام اللقاء، قام اللواء محمود عاشور العجيلي بتقديم دروع تذكارية لكل من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، تعبيرًا عن تقدير التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الأمنية بين البلدين.