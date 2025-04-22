 جهاز المباحث الجنائية يستقبل وفدًا من مسؤولي الأدلة الجنائية بالدول العربية

في إطار الزيارة السنوية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية لواء محمود عاشور العجيلي، صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا من كبار مسؤولي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بالدول العربية وذلك بمقر الجهاز.

وضم الوفد “عميد دكتور عبدالخالق محمد الصلوي، مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية، عقيد دكتور هادي علي عبيد، مدير عام البحث الجنائي– الجمهورية اليمنية، مقدم عبدالحميد حسن، مقدم محمد خالد السعيدي– إدارة المختبرات الجنائية– مملكة البحرين، رائد إبراهيم راشد الفهيدة– إدارة المختبرات الجنائية– دولة قطر، ملازم أول ياسر أحمد الكربي– إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية– دولة قطر”.

وعُقد اجتماع موسع بحضور لواء نورالدين الشعلالي، رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وعدد من مديري الإدارات، تم خلاله “مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، لا سيما في مجالات التحريات الجنائية والأدلة الفنية”.

وعلى هامش الاجتماع، “قام الوفد بجولة ميدانية شملت عددًا من الإدارات التخصصية مثل إدارة الإحصاء والمعلومات الجنائية، منظومة الأسلحة والمقذوفات، والحوض المائي، حيث أشادوا بما وصل إليه الجهاز من تطور تقني ومهني في مجال المختبرات الجنائية”.

وفي ختام الزيارة، جرى “تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، في تأكيد على عمق العلاقات والتعاون الأمني العربي المشترك”.