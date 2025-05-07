جهاز المباحث الجنائية ينجز 251 قضية خلال شهر أبريل 

أصدرت إدارة المختبرات والأدلة بجهاز المباحث الجنائية، ملخص تقريرها الشهري عن مجمل القضايا والأعمال المنجزة خلال شهر أبريل 2025.

وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد القضايا الواردة إلى مختلف الأقسام 294 قضية، أنجز منها 251، وتم تصنيفها حسب نوع البلاغ والاختصاص الفني.

وتصدر قسم الفحوصات الوراثية الترتيب من حيث عدد القضايا الواردة بواقع 89 قضية، يليه قسم السموم بـ86 قضية، ثم قسم الحريق والانفجارات بـ36 قضية، وقسم التصوير الجنائي بـ36 قضية.

كما شملت القضايا أعمالًا متعلقة بتصوير مسرح الجريمة، وتحليل المواد المشبوهة، وكشف هوية الأشخاص، وقضايا السرقات، والتزوير، والقتل، وغيرها من البلاغات المتنوعة.

ويأتي هذا الجهد في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة المختبرات والأدلة الجنائية في دعم مجريات التحقيق، وكشف الحقائق بالأدلة العلمية الدقيقة، وتعزيز منظومة العدالة الجنائية.