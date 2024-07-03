جهاز المخابرات العامة: الأيام القادمة ستكون صعبة على أعداء الوطن

قال جهاز المخابرات العامة الليبية، إن الأيام القادمة ستكون صعبة على أعداء الوطن والمواطن.

جاء ذلك في بيان للجهاز تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ردا على ما وصفها بالحملة الشرسة التي تشنها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وللرد أيضا على ما صدر عن الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام في قضية محاولة اغتيال المواطن عبد المجيد مليقطة.

وأكد الجهاز أنه بشكل عام أسمى من أن يكون أداة للقيام بمثل هذه الأعمال فالجهاز أنشئ لحماية الوطن والمواطن وحماية مؤسسات الدولة، والكشف على العمليات الإرهابية والمخططات المخابراتية وعملائهم من الداخل لأجل حماية الأمن القومي الليبي.

وأضاف البيان أن الجهاز مثله مثل أي مؤسسة ما بعد سنة 2011م قامت بتنسيب موظفين لها بعقود أو بتعيينات رسمية، موضحا أن الأعضاء الذين أشار لهم مكتب النائب العام بالتبعية لإدارة الأمن القومي بالجهاز قد يكونوا من ما سبق لهم أن تحصلو على عقود عمل في فترة سابقة.

ونوه الجهاز إلى أن الأشخاص المتهمين هم من سكان المنطقة الغربية، وقد يكون لهم عقود عمل أو يتبعون جهاز مكافحة التهديدات الأمنية بالمنطقة الغربية، وهذا جهاز مستقل بقرار من رئيس الحكومة رقم 101 لسنة 2024م، وقد يكون للمواطن عبد المجيد مليقطة خلاف مع المتهمين وهذه التصرفات تعتبر شخصية حتى وإن كانوا يتبعون الجهاز ولا تحسب على الجهاز أو رئيسه، بحسب البيان.

كما لفت البيان إلى أن الجهاز سبق له التعاون مع مكتب النائب العام في عدة قضايا وما زال على تعاون مستمر ويقوم بتقديم التحقيقات التي تستدل بها النيابة العامة.