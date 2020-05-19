جهاز النهر الصناعي: استمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء، باستمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه، واستكمال التعبئة بالمسار الجنوبي وفق المواصفات الفنية للحفاظ على سلامة أنابيب النقل قطر (4) متر وباقي المكونات الهندسية بالمسار.

وأشار الجهاز في بيان، إلى فتح صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف اليوم الثلاثاء الساعة 02:00 صباحاً، بالمسارين الشرقي والأوسط لاستكمال التعبئة وبدء تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك.

وتوقع جهاز النهر الصناعي عودة المياه إلى العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية يوم غد الإربعاء.