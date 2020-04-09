جهاز النهر الصناعي: انقطاع المياه هذه الليلة من جديد

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهار الصناعي، بأنه يتوقع انقطاع المياه هذه الليلة من جديد عند نفاد حجم المياه بخزان الموازنة.

وقالت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه بعد حادثة الاقتحام المسلح لموقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف بتاريخ الـ6 من أبريل الجاري، وإيقاف أعمال التشغيل وضخ المياه من حقول الآبار بسبب التهديد وانقطاع المياه عن المدن والمناطق، ولظروف فنية تعذر غلق صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بنسبة 100% مما ترتب عنه تسرب المياه من إحدى الصمامات من القاطع الجنوبي لأنابيب النقل الذي ما زالت ممتلئة بالمياه في حينها عبر المسار الأوسط إلى خزان الموازنة بترهونة وحدوث فياضان للمياه بالخزان وبالتالي استوجب تشغيل مضخة بمحطة الضخ لتصل المياه إلى بعض مناطق مدينة طرابلس اليوم الخميس.

وأكدت الإدارة من جديد على استمرار وتعنت ورفض المجموعة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف، إعادة التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية والفئوية واستمرار التهديد من طرفهم بقوة السلاح للعاملين بموقع محطة التحكم بالتدفق، مع وجود جهود تبذل من بعض الجهات والخيرين بشأن التفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية وإنهاء هذه الأزمة وإعادة التشغيل وضخ المياه للمدن والمناطق.



وفي وقت سابق،تأسفت المنظومة على استمرار انقطاع المياه وذلك بسبب تعنت ورفض المجموعة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف، مشيرة إلى أنها أصبحت معروفة لدى الجهات الأمنية والقضائية بالدولة.

وأضافت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة: “بالرغم من كافة الجهود التي بذلت من إدارة الجهاز وبعض الجهات الأخرى للوصول إلى تسوية تسمح لنا بإعادة التشغيل وضخ المياه خصوصاً في ظل ظروف فرض الحجر الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا واستخدام المياه بشكل أوسع وأكثر من المعتاد لمكافحة هذا الوباء الخطير ولكن دون جدوى أو فائدة”.

وأدانت إدارة المنظومة بأشد العبارات هذا التهديد والسلوك غير المسئول من هذه المجموعة والذي هو محرم شرعاً ومجرم قانوناً ومرفوض عرفاً مهما كانت الأسباب والدواعي والمطالب مشروعة أم لا، وطالبت بتغليب صوت الحكمة والعقل والضمير والنأي بالمنظومة عن كل المطالب الفئوية والمساومة بالمياه التي هي خدمة عامة تقدم لليبيين.

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