جهاز النهر الصناعي: بدء تدفق المياه نحو طرابلس

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الاثنين، ببدء تدفق المياه نحو العاصمة طرابلس، وتوقع وصولها الليلة.

وقالت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة، إنه بعد الكشف والتحقق من مكان التسريب وأسبابه وتحديد الاحتياجات بمحطة تدفق المياه طريق المطار، وفي إطار التعاون المشترك مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي طرابلس تم تشكيل فريق عمل مشترك ضم عدد من مهندسي وفنيي إدارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي طرابلس برئاسة مدير إدارة المنطقة الشمالية بالمنظومة.

وأوضحت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفريق واصل العمل طيلة الأيام الماضية، ومع قرب انتهاء الفريق من إنجاز كافة أعمال الصيانة اليوم، واستغلالاً للوقت لعودة تدفق المياه للعاصمة طرابلس، فإن إدارة المنظومة تعلن تشغيل أحد المضخات بمحطة الضخ ترهونة وبدء تدفق المياه نحو العاصمة طرابلس، ومن المتوقع وصول المياه للعاصمة طرابلس الليلة.