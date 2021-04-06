جهاز النهر الصناعي يبحث مع أعيان و عمداء البلديات وقف الاعتداءات المتكررة

عُقِد اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي بإدارة منظومة الحساونة-سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، بحضور عضو اللجنة الإدارية بالجهاز المهندس أحمد الديب، والمهندس يونس التليسي مدير عام منظومة الحساونة-سهل الجفارة، والمهندس محمد الصالح مدير عام منظومة غدامس-زوارة-الزاوية، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ولفيف من عمداء الجبل الغربي والساحل الغربي.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي يبين حجم الاعتداءات وأعمال التخريب التي طالت آبار وحقول المنظومات مما تسبب في خروج أكثر من 171 بئر عن الخدمة وانخفاض معدلات الإنتاج.

وأفاد المهندسون بأن أهم الأسباب لعدم القدرة على رفع الإنتاجية هو عدم توفر الأمن والحماية لحقول الآبار ومرافق الدعم والتشغيل.

كما أفاد عضو اللجنة الإدارية بأن الجهاز قادر على إرساء عدد 70 بئر إضافية لرفع الإنتاج لأكثر من مليون متر مكعب يومي مع نهاية العام الحالي بشرط توفر الحماية والتأمين.

واتفق الحضور على ضرورة عقد اجتماع طارئ ومستعجل مع رئيس الحكومة الوطنية ووزراء الدفاع والداخلية لحلحلة المشاكل الأمنية.

كما اتفق الحضور على أن تتحمل كل بلدية مسؤوليتها بالتنسيق مع الشرطة الزراعية بشأن الحد من أعمال التخريب وإزالة التوصيلات غير الشرعية في نطاق حدودها الإدارية.

اجتماع منظومة الحساونة – سهل الجفارة بأعيان و عمداء البلديات للتحرك لوقف الاعتداءات. ________ عقد صباح اليوم الثلاثاء… تم النشر بواسطة ‏جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي‏ في الثلاثاء، ٦ أبريل ٢٠٢١