جهاز النهر الصناعي يُرحب بجهود استمرار تدفق المياه

الجهاز باشر في أعمال ضخ المياه اعتبارا من أمس الاثنين. [إنترنت]

رحب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بالجهود التي تُبذل من أجل استمرار تدفق المياه ووقف الاعتداء علي مكونات منظومات مشروع النهر الصناعي في هذه الظروف الاستثنائية والوضع الأمني والجهود التي تُبذل من أجل مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد والعالم أجمع، وفي ظل احتياج المواطنين إلى المياه في الإجراءات الوقائية لأغراض النظافة والتعقيم.

وأوضح البيان أن الجهاز باشر في أعمال ضخ المياه وتشغيل منظومة الحساونة – سهل الجفارة اعتبارا من أمس الاثنين، مؤكداً ضرورة أبعاد تدفق المياه إلى المدن والقرى والمناطق عن أية تدخلات أو مطالبات للحصول على مكاسب شخصية عن طريق المساومات والابتزاز، بحسب البيان.

وحمَّلت إدارة الجهاز كافة الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات مطالبةً تأمين وتوفير البيئة الملائمة للعمل والحفاظ على أرواح العاملين بالجهاز المتواجدين في مواقع عملهم في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة خصوصاً أن جُل مواقع منظومة الحساونة – سهل الجفارة تقع في مناطق الاشتباكات، وذلك ضماناً لاستمرار تدفق المياه وحرصاً على هذا الصرح الحيوي الإستراتيجي الهام مشروع النهر الصناعي، وفقاً للبيان.

وأختتم البيان بالتذكير بأن أي تهاون في ذلك سيترتب عليه عواقب وخيمة ويؤدي إلى عدم قدرة الجهاز علي الإيفاء بالالتزامات لتغطية الإاتياجات المائية للدولة.

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