جهاز النهر الصناعي يُطالب الجهات الأمنية بحماية فرق الصيانة

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بأنه تتم هذه الأيام عمليات التعبئة وأعمال المراقبة الضرورية للخط الرئيسي لنقل المياه ترهونة – بوزيان، عبر منظومة الحساونة – سهل الجفارة.

وأعلن الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن تعرض الفريق التابع لمنطقة غريان إلى مطاردة ومضايقة من قبل سيارة معتمة الزجاج حاولت إجبار الفريق على التوقف، دون حدوث أي مكروه.

وطالب جهاز النهر الصناعي الجهات الأمنية على طول مسارات المنظومة خاصة الواقعة بمناطق الضغوط العالية والتي تتطلب أعمال المراقبة والصيانة بالفترتين النهارية والليلة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، لتوفير الحماية من أجل تمكين الفرق بإدارة المنظومة من إنجاز كل المهام المكلفة بها، وذلك لضمان استمرار تدفق المياه لمناطق الاستهلاك وبالكميات المخصصة والمتاحة.