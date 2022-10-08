جهاز النهر الصناعي يُعلن عودة المياه بالمسار الأوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء اليوم السبت، عن عودة المياه بالمسار الأوسط، بعد انقطاع دام لأكثر من 15 يوماً.

وأفاد مدير منظومة الحساونة سهل الجفارة المهندس يونس التليسي، بأنه قد تم فتح المسار الأوسط و جاري العمل على تعبئة المسار من محطة التحكم في التدفق الشويرف وحتى محطة الضخ ترهونة، وذلك وفق الشروط الهندسية الهيدروليكية بمعدل تدفق 200.000 متر مكعب يومياً، مشيراً إلى أنه سيتم الرفع من معدلات التدفق فور دخول المياه خزان الموازنة بمحطة الضخ ترهونة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، أمس الجمعة، بحدوث اعتداء على الخط الفرعي المُغذي لمدينة البريقة الجديدة من قِبل أحد المواطنين، مما تسبب بتسرب كميات من المياه قُدرت بأكثر من 150 ألف متر مكعب.

وأوضح الساعدي في تصريح لـ«عين ليبيا»، أنّ إغلاق صمام التغذية الرئيسي في المحطة 71 المغذية للمدينة أدّى لقطع الإمداد المائي إلى حين استكمال أعمال الصيانة من قِبل الشركة العامة للمياه.

وأشار الساعدي إلى أنّ كثرة التعديات على مسارات النهر الصناعي أصبحت شي ممنهج مطالباً الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخربين وإحالتهم إلى النيابة العامة لينالوا جزائهم.

وأكّد الساعدي على ضرورة تفعيل القانون رقم 7 لسنة 2021 الذي تم التصديق عليه في مجلس النواب والذي يُجرم التعدي على مكونات النهر الصناعي ولم يتم العمل به إلى هذه اللحظة.