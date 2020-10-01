جهاز النهر الصناعي يُوضح أسباب استمرار انقطاع المياه

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بأن حقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة ومحطات ضخ المياه تعرضت إلى حالات فصل وتذبذب في الجهد متكرر للطاقة الكهربائية منذ تاريخ 24 سبتمبر الجاري.

وأوضحت إدارة المنظومة في توضيح بشأن أسباب استمرار انقطاع المياه على المدن ومناطق الاستهلاك، أن هذا الأمر ترتب عليه استمرار انقطاع المياه على المدن ومناطق الاستهلاك بسبب تكرار حالات الإظلام التام بالشبكة الكهربائية على المنطقة الوسطى والجنوبية لتصل عدد حالات الإظلام التام إلى 4 حالات خلال 6 أيام.

ونوهت الإدارة بأنه بالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المضاعف من فرق التشغيل والصيانة في أعمال غلق وفتح صمامات التحكم في التدفق وأعمال إعادة شحن محطات الكهرباء الفرعية بالحقول وتشغيل الآبار بعد كل حادثة إظلام تام لإعادة ضخ المياه وعودتها للمدن في أقرب وقت، إلا أن تكرر حالات الإظلام أنهكت فرق التشغيل والصيانة وحالت دون عودة المياه وتسببت في عطل بصمام التحكم بالتدفق بالمسار الأوسط بموقع الشويرف مما سبب في تفريغ المياه بالمسار الجنوبي وفيضان بخزان الموازنة بموقع ترهونة.

وأشار جهاز النهر الصناعي إلى أن هذا الأمر يجعل إعادة التشغيل عبر المسار الأوسط وضخ المياه من محطة الضخ بموقع ترهونة مع عدم استقرار وضعف الجهد بالطاقة الكهربائية عملية تشغيلية محفوفة بالمخاطر الفنية وذلك إلى حين استكمال أعمال الصيانة الجارية لعدد من الصمامات.

وبعد عودة الكهرباء لمنطقة حقول الآبار يوم أول أمس بتاريخ 29 سبتمبر الجاري، تم بدء أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق بالمسار الشرقي.

هذا وسُيعلن جهاز النهر الصناعي عن الزمن المتوقع لوصول المياه، في وقت لاحق، وذلك بعد استكمال البيانات الفنية لنقطة وصول المياه من قِبل فرق المراقبة على امتداد المسار بتحديد الزمن.