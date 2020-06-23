جهاز النهر الصناعي يُوضح الوضع التشغيلي الحالي

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء، على استمرار أعمال التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الإستهلاك بما هو متاح للتشغيل من آبار منظومة الحساونة – سهل الجفارة.

وأوضحت إدارة المنظومة في موجز للوضع التشغيلي وأعمال الصيانة، أن استمرار أعمال التشغيل مستمرة بما يتوافق مع الحالة التشغيلية لصمامات التحكم بالتدفق المتهالكة، بسبب أعمال التخريب والسرقة التي تعرضت لها الآبار وكذلك تعثر أعمال الصيانة المجدولة للآبار وصمامات التحكم بالتدفق للظروف الأمنية السيئة والصراعات المسلحة مما أربك أيضاً سير العمليات التشغيلية وجعلها في وضع حرج جداً.

وأشارت إلى استمرار ضخ المياه عبر المسار الشرقي وتغذية مدن (الشويرف، السدادة، مصراتة، زليتن، الخمس، غنيمة، العلوص، قصر الأخيار، القره بوللي، السائح، طرابلس)، مع انخفاض ملحوظ يوم الأمس لمعدل تدفق المياه عن مدينة طرابلس وزيادة تأثر بعض المناطق بضعف المياه أو انقطاعها بسبب قيام بعض مناطق الاستهلاك بفتح صمامات التدفق بالمخالفة ودون التنسيق مع غرفة التحكم وتم العمل على إعادة غلق هذه الصمامات منذ الأمس لزيادة وتحسن تدفق المياه.

كما لفتت إدارة المنظومة إلى استمرار أعمال التجهيز بمحطة التحكم بالتدفق الشويرف ومحطة الضخ بموقع ترهونة لإعادة ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لمدن (بني وليد، ترهونة، سوق الأحد، سوق الخميس إمسيحل، مدن الجبل الغربي، السائح، طرابلس كخيار بديل للمسار الشرقي).

وأعلن جهاز النهر الصناعي عن اعتداء حدذ خلال هذا الأسبوع على عدد (3) آبار وتخريبها وخروجها عن الخدمة ليصل عدد الآبار التي تم تخريبها خلال هذا الشهر والشهر الماضي إلى (23) بئر، وفي المقابل تم خلال هذه الفتر صيانة عدد (17) بئر، ليرتفع العدد الكلي للآبار التي تم تخريبها وسرقتها إلى (130) بئر وفقد ما يقارب عن (460,000) متر مكعب من المياه يومياً تكفي لاستهلاك مدينة طرابلس بالكامل، بحسب الجهاز.



وجدد النهر الصناعي التأكيد على أهمية توفير الحماية الأمنية لمنطقة حقول الآبار لوقف أعمال التخريب والسرقة وضمان لسد العجز الحالي بالإمداد المائي باستكمال أعمال الصيانة.