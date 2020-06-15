جهاز النهر الصناعي يُوضح الوضع التشغيلي الحالي

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، على استمرار أعمال التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك بما هو متاح للتشغيل من آبار منظومة الحساونة – سهل الجفارة، وبما يتوافق مع الحالة التشغيلية لصمامات التحكم بالتدفق المتهالكة.

وأفادت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الاثنين، بأن هذا يأتي بسبب أعمال التخريب والسرقة التي تعرض لها عدد (123) بئر وفقد ما يُقارب عن (460,000) متر مكعب يومياً، وكذلك تعثر أعمال الصيانة المجدولة للآبار وصمامات التحكم بالتدفق للظروف الأمنية السيئة والصراعات المسلحة مما أربك أيضاً سير العمليات التشغيلية وجعلها في وضع حرج جداً، بحسب الإدارة.

وأشارت إلى ضخ المياه عبر المسار الشرقي وتغذية مدن (الشويرف، السدادة، مصراتة، زليتن، الخمس، غنيمة، العلوص، قصر الأخيار، القره بوللي، السائح، طرابلس).

كما أكد جهاز النهر الصناعي على خطورة التوصيلات غير القانونية على طول مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة لغرض الحصول على المياه للشرب والزراعة لينعكس على مدينة طرابلس بانخفاض معدل التدفق وتأثر بعض مناطق مدينة طرابلس المرتفعة بضعف المياه أو انقطاعها، ولولا هذه التوصيلات والاستهلاك المفرط للمياه لكانت كميات إنتاج المياه من الحقول تكفي استهلاك أغلب مناطق مدينة طرابلس وباقي المدن الواقعة على امتداد المسار، وفقاً للجهاز.

ولفت جهاز النهر الصناعي إلى توقف أعمال ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لمدن (بني وليد، ترهونة، سوق الأحد، سوق الخميس إمسيحل، غريان وبعض مدن الجبل الغربي، السائح، طرابلس كخيار بديل للمسار الشرقي) بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات بمحطة الضخ بموقع ترهونة خلال الفترة الماضية وحالياً إلى حين انتهاء أعمال الصيانة لصمام التحكم وإجراء إختبارات التشغيل والتي قاربت على الإنتهاء.

كما نوه أيضاً باستمرار أعمال صيانة وإرساء مضخات الآبار ودعم فريق الصيانة بمنطقة حقول الآبار بكوادر فنية من باقي المناطق والإدارات بالمنظومة لسرعة إنجاز الأعمال، والتأكيد على أهمية توفير الحماية الأمنية لمنطقة حقول الآبار لوقف أعمال التخريب والسرقة وضمان لسد العجز الحالي بالإمداد المائي باستكمال أعمال الصيانة.