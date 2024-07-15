«جهاز النهر» يجري أعمال القياسات للتحقق من معدلات التدفق

قام جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ولأول مرة في تاريخ الجهاز، بإجراء أعمال القياسات للتحقق من معدلات التدفق لأجهزة (Magnetic Flow meter) على كافة الآبار العاملة بكامل حقل آبار السرير عن طريق جهاز قياس التدفق المحمول (Portable flow meter ).

ويأتي ذلك كجزء من الخطة المعلنة والمعدة من إدارة الاتصالات والتحكم (الهواري)، والمعتمدة من الإدارة العامة للاتصالات والتحكم وتقنية المعلومات؛ حيث أنهت وحدة الاتصالات والتحكم بموقع السرير يوم أمس قياس معدلات التدفق على كامل حقل آبار السرير بعد تلقيهم دورة تدريبة من قبل الفريق المكلف على أكثر من 20 بئرا.

كما يأتي ذلك في إطار التحقق من معدلات تدفق المياه ابتداء من رأس البئر وإلى خزان إجدابيا وفتحات التغذية.

وسيشرع الفريق المكلف خلال الأسبوع المقبل بقياس كافة فتحات التغذية الواقعة بين موقعي السرير وإجدابيا بما في ذلك وادي الفارغ وفق خطة إدارة الاتصالات والتحكم (الهواري) المعتمدة، وسيتم تقديم التقرير النهائي بعد الانتهاء من تجميع كافة نتائج مراحل الخطة المعدة.