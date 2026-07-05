الحكومة تتابع تنفيذ مشاريع «الربط المروري» في طرابلس

أجرت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في عدد من مشاريع البنية التحتية في العاصمة طرابلس.

وأجرى مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الدكتور محمد المجدوبي، مساء السبت الموافق 4 يوليو 2026، جولة ميدانية شملت متابعة نسب الإنجاز في جسري طريق المطار ومشروع تحسين وتطوير طريق مطار طرابلس الدولي، في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الطرق الحيوية.

واستهل الدكتور محمد المجدوبي جولته بزيارة مشروع تحسين وتطوير طريق المطار، قبل أن يتوجه إلى موقع مشروع جسر الجبس – أبوسليم لمتابعة مراحل التنفيذ الجارية، ثم اختتم الجولة بزيارة ميدانية إلى موقع جسر طريق المطار (الحديدي سابقاً).

وخلال الجولة، استقبل مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات عدداً من المهندسين التابعين للشركات المنفذة، حيث قدموا شروحاً تفصيلية حول مراحل التنفيذ، وآلية العمل، ومستوى الإنجاز في المواقع المستهدفة.

واطلع الدكتور محمد المجدوبي على سير الأعمال والمراحل الفنية المعتمدة في تنفيذ الجسور، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات ضمان الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة في جميع مراحل التنفيذ.

وأكد في ختام الجولة أهمية رفع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات.

وتأتي هذه الجولة ضمن المتابعة الميدانية التي ينفذها جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات التابع لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، لمراقبة تقدم العمل في مشاريع البنية التحتية وضمان تنفيذها وفق المواصفات الفنية والخطط الزمنية المعتمدة.