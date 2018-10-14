جهاز جديد من مؤسس أندرويد قد يُخلصك من إدمان الهواتف الذكية

حيث تكمن فكرة الجهاز الجديد في جعله هاتفا يعتمد على الذكاء ليكون نسخة افتراضية من صاحبه، فقدراته على التعلم ستساعده في استلام المكالمات، أو الرد عليها أو تحويلها، وكذلك إنشاء جداول لمواعيد صاحبه، وغيرها من الأعمال التي تبقي البعض وراء شاشات هواتفهم لفترات لا بأس بها كل يوم.

هذا وسيأتي هاتف روبين الجديد لتخليص المستخدم من إدمان مشاهدة الفيديوهات أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيحتوي على شاشة صغيرة لإظهار الرسائل والأرقام، كما من المفترض أن يزود هذا الجهاز بأنظمة تتحكم به عن طريق الأوامر الصوتية.

وفي تعليقه على هذا الاختراع قال صاحب الفكرة العام الفائت: