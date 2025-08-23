«جهاز حراسة المرافق التعليمية» يشارك في تأمين مراكز الاقتراع بالساحل الغربي

ضمن تنفيذ الخطط الأمنية المشتركة الصادرة عن مديريات الأمن في بلديات الساحل الغربي، يشارك جهاز حراسة المرافق التعليمية في تأمين عدد من مراكز الاقتراع التي تُستأنف بها العملية الانتخابية اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم الجهود الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتعزيز جاهزية الفرق المكلفة، والالتزام بتنفيذ خطة تأمين الانتخابات البلدية وفق التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

هذا وتستعد بلديات الساحل الغربي لاستئناف العملية الانتخابية ضمن انتخابات المجالس البلدية، في ظل إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى توفير بيئة آمنة وملائمة للناخبين والعاملين بمراكز الاقتراع.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن الجهود المستمرة لتأمين العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها وسلامتها في مختلف مراحلها.